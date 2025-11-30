Trekking a Solunto l' antica città ellenistica sul monte Catalfano e il suo antiquarium
Nel pieno stile degli Archeotrekking di ArcheOfficina, domenica 7 dicembre torna un tour alla scoperta di uno dei siti archeologici più belli e poco conosciuti della provincia di Palermo, nell'antica città di Solunto, a due passi da Bagheria.Dal primo insediamento punico, si è sviluppato a poca. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
