Tredici Pietro Lda e Leo Gasmann i figli d' arte a Sanremo 2026 | chi sono chi usa il cognome e chi no

Ilmessaggero.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quanto pesa il proprio cognome agli inizi della carriera? Viene da chiederselo leggendo la lista dei Big in gara a Sanremo 2026. LDA, Leo Gassmann e Tredici Pietro: rispettivamente figli di Gigi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

tredici pietro lda e leo gasmann i figli d arte a sanremo 2026 chi sono chi usa il cognome e chi no

© Ilmessaggero.it - Tredici Pietro, Lda e Leo Gasmann, i figli d'arte a Sanremo 2026: chi sono, chi usa il cognome e chi no

Leggi anche questi approfondimenti

tredici pietro lda leoTredici Pietro, Lda e Leo Gasmann, i figli d'arte a Sanremo 2026: chi sono, chi usa il cognome e chi no - Viene da chiederselo leggendo la lista dei Big in gara a Sanremo 2026. Scrive msn.com

tredici pietro lda leoTredici Pietro ed Elettra Lamborghini: Bologna porta due cantanti a Sanremo 2026 - Bologna, 30 novembre 2025 – Elettra Lamborghini e Tredici Pietro sono i due cantanti bolognesi che parteciperanno nella categoria dei big a Sanremo 2026. Come scrive msn.com

tredici pietro lda leoDa Paradiso a Fedez-Masini tra i 30 Big di Sanremo - Tommaso Paradiso, Chiello, Serena Brancale, Fulminacci, Ditonellapiaga, Fedez e Masini, Leo Gassmann, Sayf, Arisa, Tredici Pietro, Sal Da Vinci, Samural Jay, Malika Ayane, Luchè sono tra i 30 Big in g ... Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Tredici Pietro Lda Leo