Tredicesima giornata Serie A | Neres regola la Roma l’Inter ritorna al successo

Dopo le vittorie di Juve e Milan, oggi scendono in campo Inter, Napoli e Roma Mentre il rovente finale di Milan-Lazio continua ad infiammare il dibattito, la tredicesima giornata si appresta a vivere un’altra giornata importante. Il palinsesto domenicale si è chiuso con lo scontro diretto tra Roma e Napoli vinto dagli Azzurri per 0-1 grazie alla rete messa a segno da David Neres che, capitalizzando al massimo un contropiede, ha griffato la rete del successo. DIRETTA tredicesima giornata Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it Dopo le due sconfitte consecutive nel derby e contro l’Atletico Madrid, l’Inter ha invece rialzato la tese in casa del Pisa alle ore 15. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

