’Tre Ponti d’Oro’ Girard-Perregaux celebra il Laureato
Girard-Perregaux continua a celebrare il cinquantesimo anniversario del ’Laureato’ e lo fa con il ’Laureato Tre Ponti d’Oro’, fusione di due leggende della Maison. Nel 1867, Constant Girard rivoluziona l’estetica degli orologi rifiutandosi di nascondere la bellezza dietro al quadrante: nasceva il ’Tre Ponti’, in cui forma e funzione erano diventate una cosa sola. È invece nel 1975 che Girard-Perregaux presenta il ’Laureato’, realizzato interamente in-house, con una lunetta ottagonale, un anello circolare e una cassa di forma tonneau, elementi che gli conferiscono un’identità unica e perfettamente equilibrata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
@girardperregaux presenta il Laureato Three Gold Bridges: due leggende che si incontrano. Un’iconica lunetta ottagonale del 1975 si unisce al design visionario dei Tre Ponti del 1867 nel Laureato Three Gold Bridges. Ospitato in una nuova cassa da 41 mm - facebook.com Vai su Facebook
GIRARD PERREGAUX Neo-Tourbillon con Tre Ponti - Perregaux ce n’è una sottovalutata: l’aver anticipato il concetto di «meccanica estetica ». Scrive corriere.it
Orologio di lusso Girard-Perregaux Tourbillon Lady con tre ponti d’oro - La cassa in oro rosa, realizzata con grande maestria, cinge alla perfezione ogni polso, anche il più esile. Da pinkblog.it