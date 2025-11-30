Girard-Perregaux continua a celebrare il cinquantesimo anniversario del ’Laureato’ e lo fa con il ’Laureato Tre Ponti d’Oro’, fusione di due leggende della Maison. Nel 1867, Constant Girard rivoluziona l’estetica degli orologi rifiutandosi di nascondere la bellezza dietro al quadrante: nasceva il ’Tre Ponti’, in cui forma e funzione erano diventate una cosa sola. È invece nel 1975 che Girard-Perregaux presenta il ’Laureato’, realizzato interamente in-house, con una lunetta ottagonale, un anello circolare e una cassa di forma tonneau, elementi che gli conferiscono un’identità unica e perfettamente equilibrata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ’Tre Ponti d’Oro’. Girard-Perregaux celebra il Laureato