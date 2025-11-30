Tre italiani feriti in un assalto di coloni israeliani in Cisgiordania Le botte poi rubati passaporti e cellulari
Ci sono anche tre attivisti italiani tra i feriti in un attacco condotto da coloni israeliani nella comunità di Ein al-Duyuk, vicino a Gerico, in Cisgiordania, dopo che gli aggressori hanno fatto irruzione nella casa in cui alloggiavano. Lo riferisce l’agenzia palestinese Wafa. Un quarto attivista ferito è canadese. Secondo le fonti, circa 10 coloni israeliani mascherati hanno fatto irruzione nella residenza degli attivisti all’alba, li hanno picchiati e hanno rubato effetti personali, tra cui passaporti e telefoni cellulari. I feriti sono stati trasportati all’ospedale di Gerico per le cure necessarie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
