Tre donne morte nell’incidente sulla Fondovalle Sangro | chi sono e cosa è successo ad Atessa

Tre donne morte nello scontro frontale sulla Fondovalle Sangro: tragedia ad Atessa. La statale 652 Fondovalle Sangro si è trasformata, nel primo pomeriggio di domenica 30 novembre, nello scenario di una tragedia che ha lasciato due comunità sotto choc. Tre donne hanno perso la vita in un violentissimo incidente avvenuto nel territorio comunale di Atessa, in provincia di Chieti, nei pressi dello svincolo di Piane d’Archi. L’impatto è avvenuto intorno alle 13:30 e ha coinvolto due auto: una Fiat Panda e una Ford Fiesta, entrambe ridotte a carcasse irriconoscibili. La strada è stata subito chiusa in entrambe le direzioni. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

