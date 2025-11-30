Tre autovelox sul ponte Mussolini | c’era chi sfrecciava a 140 all’ora
GROSSETO Il limite è fissato a 30 km orari. Ma durante alcuni monitoraggi sono state registrate velocità superiori a 140 km all’ora. Un dato che ha fatto scattare l’allarme immediato della Provincia di Grosseto, impegnata da giugno nei lavori sul ponte Mussolini sull’Ombrone. Per evitare giorni di paralisi del traffico, i tecnici provinciali hanno ripristinato il doppio senso di marcia, riducendo al minimo l’area di cantiere. Nel frattempo sono stati installati new jersey in cemento per proteggere chi sta operando sul ponte. Ma il 96% degli automobilisti non rispetta i 30 all’ora. La Provincia ha deciso allora di correre ai ripari. 🔗 Leggi su Lanazione.it
