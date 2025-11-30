Tre attivisti italiani malmenati in Cisgiordania dai coloni israeliani Tajani | Sono stati trasferiti in un luogo più sicuro
Quattro attivisti internazionali, tre italiani e un canadese, sono stati vittime la scorsa notte di una aggressione di coloni israeliani nell’abitazione in cui alloggiavano nei pressi di Gerico, in Cisgiordania. I coloni sarebbero entrati nella loro abitazione, aggredito i volontari e rubato tutti i loro beni personali. Lo conferma la Farnesina, aggiungendo che i tre connazionali (un ragazzo e due ragazze) sono stati trasferiti domenica mattina presso l’ospedale di Gerico, dove sono stati visitati dai medici e assistiti dalle autorità palestinesi. Ancora sotto shock per l’accaduto, sono stati dimessi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
