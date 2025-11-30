Tre attivisti italiani malmenati in Cisgiordania dai coloni israeliani Tajani | Sono stati trasferiti in un luogo più sicuro

Secoloditalia.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro attivisti internazionali, tre italiani e un canadese, sono stati vittime la scorsa notte di una aggressione di coloni israeliani nell’abitazione in cui alloggiavano nei pressi di Gerico, in Cisgiordania. I coloni sarebbero entrati nella loro abitazione, aggredito i volontari e rubato tutti i loro beni personali. Lo conferma la Farnesina, aggiungendo che i tre connazionali (un ragazzo e due ragazze) sono stati trasferiti domenica mattina presso l’ospedale di Gerico, dove sono stati visitati dai medici e assistiti dalle autorità palestinesi. Ancora sotto shock per l’accaduto, sono stati dimessi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

tre attivisti italiani malmenati in cisgiordania dai coloni israeliani tajani sono stati trasferiti in un luogo pi249 sicuro

© Secoloditalia.it - Tre attivisti italiani malmenati in Cisgiordania dai coloni israeliani. Tajani: “Sono stati trasferiti in un luogo più sicuro”

Scopri altri approfondimenti

tre attivisti italiani malmenatiNetanyahu chiede la grazia a Herzog. Tre attivisti italiani feriti da coloni israeliani in Cisgiordania, Tajani: «Fatto gravissimo» - Un portavoce del Ministero degli Esteri del Qatar afferma che Israele non dovrebbe poter ritardare il passaggio alla fase successiva del piano di cessate il fuoco sulla base del ... Si legge su leggo.it

Medio Oriente, tre italiani feriti dai coloni in Cisgiordania - Quattro attivisti internazionali, di cui tre italiani, sono rimasti feriti oggi in un attacco condotto da coloni israeliani nella comunità di Ein al- Come scrive infodifesa.it

Tre attivisti italiani aggrediti in Cisgiordania: rubati anche i passaporti - Il ministro degli Esteri, Tajani: "Israele intervenga" ... Riporta today.it

Cerca Video su questo argomento: Tre Attivisti Italiani Malmenati