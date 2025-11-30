Tre attivisti italiani feriti in Cisgiordania Tajani | Israele fermi i coloni
Quattro attivisti stranieri sono stati feriti in un attacco da parte di coloni israeliani a Ein al-Duyuk, vicino a Gerico, in Cisgiordania, scrive Wafa, citando fonti mediche e della sicurezza palestinese. Tre sono italiani e uno canadese. Fra i feriti uno è grave, aggiunge l'agenzia palestinese, senza precisare la sua nazionalità. Tutte e quattro le vittime sono state trasferite in ospedale. L'agenzia scrive che gli assalitori, una decina e con il volto coperto, hanno fatto irruzione all'alba nella casa in cui si trovavano gli attivisti, li hanno aggrediti e hanno portato via i loro passaporti e telefonini. 🔗 Leggi su Iltempo.it
News recenti che potrebbero piacerti
Blitz nella notte di coloni israeliani vicino Gerico, in Cisgiordania. Feriti tre attivisti italiani e un canadese. Secondo l'agenzia palestinese Wafa, una decina di coloni mascherati avrebbe fatto irruzione in un appartamento occupato dai quattro attivisti nella comu - facebook.com Vai su Facebook
Palestina, tre attivisti italiani feriti in Cisgiordania: "Attacco dei coloni" - Quattro attivisti stranieri sono stati feriti in un attacco da parte di coloni israeliani a Ein al- Come scrive iltempo.it
Tre attivisti italiani feriti da coloni in Cisgiordania. Netanyahu chiede la grazia a Herzog - Quattro attivisti stranieri sono stati feriti in un attacco da parte di coloni israeliani a Ein al- Come scrive adnkronos.com
Tre attivisti italiani feriti da coloni israeliani in Cisgiordania, l'irruzione in casa all'alba. E Netanyahu chiede la grazia a Herzog - Un portavoce del Ministero degli Esteri del Qatar afferma che Israele non dovrebbe poter ritardare il passaggio alla fase successiva del piano di cessate il fuoco sulla base del ... Segnala ilmessaggero.it