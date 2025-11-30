Quattro attivisti stranieri sono stati feriti in un attacco da parte di coloni israeliani a Ein al-Duyuk, vicino a Gerico, in Cisgiordania, scrive Wafa, citando fonti mediche e della sicurezza palestinese. Tre sono italiani e uno canadese. Fra i feriti uno è grave, aggiunge l'agenzia palestinese, senza precisare la sua nazionalità. Tutte e quattro le vittime sono state trasferite in ospedale. L'agenzia scrive che gli assalitori, una decina e con il volto coperto, hanno fatto irruzione all'alba nella casa in cui si trovavano gli attivisti, li hanno aggrediti e hanno portato via i loro passaporti e telefonini. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tre attivisti italiani feriti in Cisgiordania. Tajani: "Israele fermi i coloni"