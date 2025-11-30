Tre attivisti italiani feriti dai coloni israeliani a Gerico L’irruzione nella casa le botte e il furto di cellulari e passaporti
Roma, 30 novembre 2025 - I coloni israeliani hanno ferito tre attivisti italiani e uno canadese durante un assalto alla comunità nella comunità di Ein al-Duyuk, vicino a Gerico, in Cisgiordania. Secondo quanto riferito da Wada, l'agenzia stampa palestinese, gli aggressori hanno fatto irruzione nella casa in cui alloggiavano i 4 attivisti internazionali, picchiandoli. Almeno una decina di coloni israeliani mascherati si è presentato nella residenza degli attivisti all'alba, li hanno picchiati e hanno rubato passaporti, telefoni cellulari e altri effetti personali. Dopo l'aggressione, si apprende da fonti mediche, i quattro feriti sono stati trasportati all'ospedale di Gerico per le cure necessarie. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
