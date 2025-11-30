Tre attivisti italiani feriti da coloni in Cisgiordania Netanyahu chiede la grazia a Herzog
(Adnkronos) – Quattro attivisti stranieri sono stati feriti in un attacco da parte di coloni israeliani a Ein al-Duyuk, vicino a Gerico, in Cisgiordania, scrive Wafa, citando fonti mediche e della sicurezza palestinese. Tre sono italiani e uno canadese. Nessuno dei tre italiani è in gravi condizioni, precisano all'Adnkronos fonti sul terreno informate confermando le indicazioni . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
