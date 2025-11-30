Tre attivisti italiani feriti da coloni in Cisgiordania | attaccato anche un canadese
ABBONATI A DAYITALIANEWS Aggressione ai volontari italiani e canadese. Quattro attivisti stranieri sono stati feriti durante un attacco di coloni israeliani nella località di Ein al-Duyuk, vicino a Gerico, in Cisgiordania. Tre delle persone coinvolte sono italiane, mentre la quarta è canadese, secondo quanto riportato dall’agenzia Wafa, citando fonti mediche e di sicurezza palestinese. Fonti sul posto confermano che nessuno dei tre italiani è in condizioni gravi, come precisato anche dal ministro degli Esteri Antonio Tajani. L’aggressione è avvenuta all’alba di oggi, 30 novembre, quando un gruppo di una decina di coloni con il volto coperto ha fatto irruzione nella casa degli attivisti, li ha aggrediti e ha sequestrato passaporti e telefoni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
