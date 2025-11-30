Tre attivisti italiani aggrediti in casa da coloni israeliani Tajani | Basta violenza Netanyahu chiede la grazia | di cosa è accusato e cosa rischia

Dopo settimane di pressing da parte di Donald Trump, ora è lo stesso premier israeliano Benjamin Netanyahu, sotto processo per corruzione, a chiedere la grazia al presidente Isaac Herzog. Il capo di governo dello Stato ebraico ha sottoscritto oggi una richiesta formale. «Accettare questa richiesta consentirà al primo ministro di dedicare tutto il suo tempo, le sue capacità e le sue energie al progresso di Israele in questi tempi critici e ad affrontare le sfide e le opportunità che lo attendono», si legge nel documento di 111 pagine redatto da Amit Hadad, avvocato di Netanyahu. Inoltre – continua il legale – accogliere la richiesta contribuirà a ricomporre le fratture tra i diversi settori dell’opinione pubblica, aprendo la strada a un allentamento delle tensioni, il tutto allo scopo di rafforzare la resilienza nazionale del Paese». 🔗 Leggi su Open.online