Tre attivisti italiani aggrediti in casa da coloni israeliani | Noi presi a calci ci hanno detto di non tornare Netanyahu chiede la grazia | di cosa è accusato e cosa rischia

Open.online | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Stavamo dormendo quando alle 5 siamo stati attaccati da un gruppo di coloni armati di bastoni e fucili, erano 10 e mascherati. Hanno cominciato a picchiarci con pugni e a schiaffeggiarci, ma in particolare calci in faccia, nelle costole, nell’addome, lungo le gambe». Lo racconta a Sky Tg24 una volontaria italiana di 27 anni, tra i tre connazionali aggrediti dai coloni israeliani in Cisgiordania insieme a un’altra volontaria canadese, che appartengono alla campagna “Faz3a”. L’attacco è stato condotto nella comunità di Ein al-Duyuk, vicino a Gerico. «Loro sapevano che eravamo persone internazionali lì e quando se ne sono andati, dopo aver rubato tutta la nostra roba, ci hanno detto “Don’t come back here (non tornate qui, ndr )», ha raccontato la volontaria. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

tre attivisti italiani aggreditiTre volontari italiani aggrediti dai coloni in Cisgiordania: la denuncia dell'agenzia Wafa - Tre attivisti italiani sono rimasti feriti in un attacco compiuto da coloni israeliani nei pressi di Gerico, in Cisgiordania occupata, insieme a un quarto volontario di nazionalità canadese. tag24.it scrive

tre attivisti italiani aggreditiPalestina, tre attivisti italiani feriti in Cisgiordania: "Attacco dei coloni" - Quattro attivisti stranieri sono stati feriti in un attacco da parte di coloni israeliani a Ein al- Come scrive iltempo.it

tre attivisti italiani aggreditiTre attivisti italiani feriti da coloni in Cisgiordania. Netanyahu chiede la grazia a Herzog - Le forze israeliane hanno reso noto di aver ucciso quattro 'operativi' mentre cercavano di uscire da tunnel nel sud della Striscia di Gaza, a est di Rafah. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Tre Attivisti Italiani Aggrediti