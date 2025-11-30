Tre attivisti italiani aggrediti in casa da coloni israeliani | Noi presi a calci ci hanno detto di non tornare Netanyahu chiede la grazia | di cosa è accusato e cosa rischia

«Stavamo dormendo quando alle 5 siamo stati attaccati da un gruppo di coloni armati di bastoni e fucili, erano 10 e mascherati. Hanno cominciato a picchiarci con pugni e a schiaffeggiarci, ma in particolare calci in faccia, nelle costole, nell’addome, lungo le gambe». Lo racconta a Sky Tg24 una volontaria italiana di 27 anni, tra i tre connazionali aggrediti dai coloni israeliani in Cisgiordania insieme a un’altra volontaria canadese, che appartengono alla campagna “Faz3a”. L’attacco è stato condotto nella comunità di Ein al-Duyuk, vicino a Gerico. «Loro sapevano che eravamo persone internazionali lì e quando se ne sono andati, dopo aver rubato tutta la nostra roba, ci hanno detto “Don’t come back here (non tornate qui, ndr )», ha raccontato la volontaria. 🔗 Leggi su Open.online