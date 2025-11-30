Tre anni al Parlamento Michelotti | Impegnato per dare voce al territorio
"Quando sono stato eletto, mi sono impegnato a essere la voce di questo territorio. È l’impegno che ho perseguito con costanza in questi tre anni e che proseguirò anche nel futuro". Così, all’affollata presentazione del bilancio di tre anni in Parlamento, il deputato e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Francesco Michelotti (a breve sarà anche coordinatore regionale del partito) ha sintetizzato la sua esperienza alla Camera. L’iniziativa, dal titolo ‘Per l’italia, al servizio del territorio. Il resoconto dei primi tre anni in Parlamento 2022-2025’, si è svolta alle Volte di Vicobello, con circa duecento persone presenti "Durante la serata – recita la nota stampa – sono state molte le voci, non solo della politica, che hanno illustrato gli obiettivi raggiunti dell’esecutivo Meloni per il territorio senese. 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che propone di fissare a 16 anni l’età minima predefinita per accedere ai social media, per garantire un uso online più sicuro e ridurre l’impatto negativo sulla salute mentale degli adolescenti. Il testo chiede - facebook.com Vai su Facebook
Parlamento Ue vuole vietare social media ad adolescenti sotto 16 anni ? l.euronews.com/zr2R Vai su X
Tre anni al Parlamento. Michelotti: "Impegnato per dare voce al territorio" - Il deputato di Fratelli d’Italia presenta il bilancio di oltre metà legislatura "Lavoro costante con la giunta e con una squadra solida e capace". Come scrive msn.com
MICHELOTTI: "TRE ANNI DI GOVERNO MELONI PER SIENA E IL SUO TERRITORIO" - Siena — Venerdì sera, presso “Le Volte di Vicobello”, oltre 200 cittadini si sono riuniti per l’iniziativa promossa da Francesco Michelotti, deputato e vice- Come scrive oksiena.it