"Quando sono stato eletto, mi sono impegnato a essere la voce di questo territorio. È l’impegno che ho perseguito con costanza in questi tre anni e che proseguirò anche nel futuro". Così, all’affollata presentazione del bilancio di tre anni in Parlamento, il deputato e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Francesco Michelotti (a breve sarà anche coordinatore regionale del partito) ha sintetizzato la sua esperienza alla Camera. L’iniziativa, dal titolo ‘Per l’italia, al servizio del territorio. Il resoconto dei primi tre anni in Parlamento 2022-2025’, si è svolta alle Volte di Vicobello, con circa duecento persone presenti "Durante la serata – recita la nota stampa – sono state molte le voci, non solo della politica, che hanno illustrato gli obiettivi raggiunti dell’esecutivo Meloni per il territorio senese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Tre anni al Parlamento. Michelotti: "Impegnato per dare voce al territorio"