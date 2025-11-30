Trasporto casa-scuola per studenti disabili | ecco come fare domanda e le scadenze
Il Comune di Aversa compie un passo importante sul fronte dell’inclusione scolastica con la pubblicazione dell’avviso per l’accesso al servizio gratuito di trasporto scolastico per gli alunni diversamente abili delle scuole primarie e secondarie di primo grado per l’anno 20252026.Il. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Altre letture consigliate
Oggi è la Giornata Mondiale del Trasporto Sostenibile. E se potessi guidare un SUV ibrido plug-in che rispetta l’ambiente e… arriva sotto casa tua? Per il Black Friday ti presentiamo la BYD Seal U DM-i: un SUV elettrificato, comodo per la famiglia e con la te - facebook.com Vai su Facebook
Scuola, Regioni: 70 milioni per il trasporto di studenti con disabilità - Potenziato il trasporto scolastico delle studentesse e degli studenti con disabilità privi di autonomia che frequentano le scuole secondarie di secondo grado. Riporta ilsole24ore.com
Trasporto degli studenti con disabilità: un milione 400 mila euro per le Province e le Città metropolitane. L’assessora Portas: “Programmazione delle risorse a giugno per ... - È questa la finalità con cui la Giunta regionale, su proposta dell’assessora della ... Lo riporta regione.sardegna.it
Mensa scolastica e trasporto pubblico per gli studenti. Le preoccupazioni di San Giovanni Civica - Nell’ultimo consiglio comunale sollevate due questioni che, a detta dell'opposizione, rischiano di avere un impatto rilevante sull’organizzazione quotidiana di molte famiglie sangiovannesi. Riporta lanazione.it