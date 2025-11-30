Trasporto casa-scuola per studenti disabili | ecco come fare domanda e le scadenze

Casertanews.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Aversa compie un passo importante sul fronte dell’inclusione scolastica con la pubblicazione dell’avviso per l’accesso al servizio gratuito di trasporto scolastico per gli alunni diversamente abili delle scuole primarie e secondarie di primo grado per l’anno 20252026.Il. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Scuola, Regioni: 70 milioni per il trasporto di studenti con disabilità - Potenziato il trasporto scolastico delle studentesse e degli studenti con disabilità privi di autonomia che frequentano le scuole secondarie di secondo grado. Riporta ilsole24ore.com

Trasporto degli studenti con disabilità: un milione 400 mila euro per le Province e le Città metropolitane. L’assessora Portas: “Programmazione delle risorse a giugno per ... - È questa la finalità con cui la Giunta regionale, su proposta dell’assessora della ... Lo riporta regione.sardegna.it

Mensa scolastica e trasporto pubblico per gli studenti. Le preoccupazioni di San Giovanni Civica - Nell’ultimo consiglio comunale sollevate due questioni che, a detta dell'opposizione, rischiano di avere un impatto rilevante sull’organizzazione quotidiana di molte famiglie sangiovannesi. Riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Trasporto Casa Scuola Studenti