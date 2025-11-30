Tragico incidente sulla Braccianese | muore 23enne paracadutista della Folgore

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’incidente. Roma. Un grave incidente stradale, ieri mattina, sabato, 29 novembre, ha tolto la vita a R.D.G., giovane di 23 anni originario di Campagnano e paracadutista della Folgore. Il giovane, alla guida della sua Lancia Y, ha perso il controllo del veicolo lungo la Braccianese e si è schiantato contro un albero. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente gli operatori del 118, che hanno trasportato R.D.G. all’ ospedale di Bracciano, dove purtroppo è deceduto poco dopo il suo arrivo. Chi era. R.D.G. aveva 23 anni e faceva parte del 185° Reggimento Artiglieria Paracadutisti Folgore, II BTR “Le Aquile”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

