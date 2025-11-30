Tragico incidente sulla Braccianese | muore 23enne paracadutista della Folgore
ABBONATI A DAYITALIANEWS L’incidente. Roma. Un grave incidente stradale, ieri mattina, sabato, 29 novembre, ha tolto la vita a R.D.G., giovane di 23 anni originario di Campagnano e paracadutista della Folgore. Il giovane, alla guida della sua Lancia Y, ha perso il controllo del veicolo lungo la Braccianese e si è schiantato contro un albero. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente gli operatori del 118, che hanno trasportato R.D.G. all’ ospedale di Bracciano, dove purtroppo è deceduto poco dopo il suo arrivo. Chi era. R.D.G. aveva 23 anni e faceva parte del 185° Reggimento Artiglieria Paracadutisti Folgore, II BTR “Le Aquile”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
"Bisogna agire subito": dopo il tragico incidente costato la vita ad un giovane di 19 anni, spunta l'appello di alcuni residenti del quartiere San Michele preoccupati dalla sicurezza delle strade di Busto Arsizio - facebook.com Vai su Facebook
Si schianta contro un albero, muore nell’incidente il 23enne Raffaele Di Giorgio: era paracadutista della Folgore - Tragico incidente in macchina sulla Braccianese, muore il 23enne Raffaele Di Giorgio, paracadutista della Folgore ... Secondo fanpage.it
Roma, tragico schianto: muore paracadutista 23enne della Folgore - ROMA – Ha perso il controllo della sua Lancia Ypsilon mentre stava percorrendo, ieri mattina, la via Braccianese di Roma. Si legge su livesicilia.it
Cos’è successo al ventitreenne nell’incidente in via Braccianese, a Quartaccio? - Un altro tragico incidente stradale si è verificato questa mattina, poco prima dell’alba, su via Braccianese, tra il chilometro 12,100 e il chilometro 12,500. alphabetcity.it scrive