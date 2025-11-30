ABBONATI A DAYITALIANEWS L’incidente. Nella notte tra sabato 29 novembre e domenica 30, intorno alle 2, a Quattordio, in provincia di Alessandria, si è verificato un tragico incidente stradale che ha coinvolto una sola auto, uscita di strada con due persone a bordo. Le vittime. Il conducente, un giovane di 29 anni, è deceduto sul colpo a causa dell’impatto. La ragazza seduta accanto a lui ha riportato un gravo politrauma ed è stata rianimata sul posto prima di essere trasportata in codice rosso con l’elisoccorso notturno al Cto. Interventi dei soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i mezzi di soccorso avanzato di Alessandria e Asti, i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e l’ elisoccorso di Azienda Zero per garantire assistenza immediata alle persone coinvolte. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Tragico incidente a Quattordio: morto un 29enne, grave una ragazza