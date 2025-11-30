Tragedia sulla SP27 in Ogliastra | tre operai morti dopo un volo di dieci metri

L’incidente mortale tra Villagrande Strisaili e Tortolì. Una tragedia si è consumata nella tarda mattinata di domenica 30 novembre lungo la strada provinciale 27, nel tratto tra Villagrande Strisaili e Tortolì, in Ogliastra. Tre uomini di origine egiziana — Thamer Hamouda Ramzy Shehabeld, 33 anni; Ahmed Tafrih Ghandoyr Ahmed Sharweda, 33 anni; e Rizk Mohamed, 36 anni — hanno perso la vita dopo che la loro auto è precipitata per circa dieci metri sotto il ponticello di S’Othai, finendo nel torrente sottostante. Secondo una prima ricostruzione, la Volkswagen Golf sulla quale viaggiavano, diretta verso Tortolì, avrebbe perso aderenza mentre affrontava una curva in ingresso al ponte, uscendo di strada e ribaltandosi nel burrone. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Tragedia sulla SP27 in Ogliastra: tre operai morti dopo un volo di dieci metri

