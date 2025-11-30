Tragedia in Italia scontro tremendo sulla statale | morte tre donne

Un grave scontro stradale ha causato la morte di tre persone sulla statale 652, nota anche come Strada statale 652 di Fondo Valle Sangro, in territorio di Atessa (provincia di Chieti). A confermarlo è l’ente che gestisce la viabilità, che ha disposto la chiusura del tratto coinvolto in entrambe le direzioni. L’incidente ha visto coinvolti due veicoli, ma le cause esatte dello scontro sono ancora al vaglio delle autorità. Il traffico automobilistico è stato deviato sulle strade locali, secondo le indicazioni predisposte sul posto per consentire l’evacuazione e il deflusso. Sul luogo del sinistro sono intervenuti gli operatori del 118, le forze dell’ordine e il personale tecnico dell’ente che cura la strada, impegnati nei soccorsi, nei rilievi e nei lavori necessari per riaprire la viabilità quanto prima. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it