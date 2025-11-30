Tragedia durante il concerto | muore Maristella Mariani

Maristella Mariani, cantante lirica, ha accusato un malore durante un concerto che si stava tenendo a Nola al teatro lirico. L'evento è stato subito interrotto e il soprano è stato trasportato all'ospedale di Caserta dove è poi deceduta. La 48enne di Castrocielo, in provincia di Frosinone, si. 🔗 Leggi su Napolitoday.it