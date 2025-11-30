Tragedia davanti al punto di primo soccorso | uomo muore dopo un lieve incidente paese sotto choc

C’è un intero paese sconvolto per la tragedia che si è consumata nel tardo pomeriggio di sabato 29 novembre davanti al punto di primo soccorso Asl di Paganico, nel grossetano. Sono da poco passate le 18 quando, in via Mazzini, un telo bianco viene adagiato sul corpo di un uomo disteso a terra. Una scena improvvisa, inattesa, che in pochi minuti mette la comunità sotto shock. Un lieve incidente nella galleria. Tutto comincia con un piccolo scontro fra due auto avvenuto nella galleria di Poggio Terriccio, sulla SS223 Siena-Grosseto. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente di una delle vetture – un 76enne – avrebbe accusato un malore mentre era alla guida, perdendo il controllo del mezzo e finendo contro l’auto che lo precedeva. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

