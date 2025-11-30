Tragedia a Cassano | Chiara Garofalo e Antonio Graziadio perdono la vita in un drammatico incidente sulla SS106

Un gravissimo incidente stradale ha sconvolto domenica mattina la comunità di Cassano allo Ionio (Cosenza) e dell’intera Sibaritide. Poco dopo le 4:30, Chiara Garofalo, 20 anni, e il fidanzato Antonio Graziadio, 21 anni, hanno perso la vita sul colpo in un violentissimo scontro avvenuto lungo la Strada Statale 106 Jonica, all’altezza dell’incrocio semaforico dei Laghi di Sibari. Chiara Garofalo, che aveva appena festeggiato il suo compleanno due giorni fa, e Antonio Graziadio viaggiavano a bordo di una Fiat Panda quando, secondo le prime ricostruzioni, si sono scontrati con un’Alfa Romeo Mito. L’impatto è stato di tale violenza da accartocciare le lamiere, senza lasciare scampo ai due giovani. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Tragedia a Cassano: Chiara Garofalo e Antonio Graziadio perdono la vita in un drammatico incidente sulla SS106

