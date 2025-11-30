Traffico Roma del 30-11-2025 ore 16 | 30

Luceverde Roma Bentrovati sospeso per l'intera giornata il servizio sulla linea C della metropolitana tra giardinetti e Pantano Attiva la linea bus sostitutivo AMC fermate sono poste a ridosso di quelle della metropolitana fino al 8 dicembre stop a tutti i tram cittadini il fermo Si rende necessario per consentire dei lavori alla struttura della sopraelevata nella prospiciente il deposito Atac via Prenestina risposte da Atac corse con autobus che coprono le intere tratte tranviarie il servizio dei tram come detto tornerà in funzione il 8 dicembre io alle 20:45 all'Olimpico il big match tra Roma e Napoli rafforzate le misure di sicurezza in tutta la zona del Foro Italico inevitabili ripercussioni alla Flaminia della Vittoria e soprattutto Lungotevere come sempre per tutti i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

