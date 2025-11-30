Luceverde Roma vetro lavatrice attesa per il big match dell'Olimpico in programma questa sera 20:45 quando a sfidarsi saranno la Roma il Napoli ingenti le misure di sicurezza che il pugile hanno una vasta area del Foro Italico i provvedimenti relativi viabilità scatterà nel pomeriggio mentre l'apertura dei cancelli è prevista alle ore 18:15 inevitabili quindi ripercussioni per il traffico a Vittoria il Flaminio ma in particolare sul Lungotevere e la tangenziale a Gianicolense nel pomeriggio a partire dalle 15 e fino alle 20 corteo con partenza e arrivo in piazzale dei quattro interessati alcune strade di Monteverde tra cui la Circonvallazione Gianicolense via di Donna Olimpia via Federico Ozanam e Viale dei Quattro Venti previsti e deviazioni per il traffico non si escludono ripercussione anche per il trasporto pubblico trasporto pubblico per lavori sulla linea C della metropolitana è sospesa la circolazione dei treni tra le stazioni dei Giardinetti e Pantano risposta e naturalmente corsa con autobus vedi te di queste date notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 30-11-2025 ore 08:30