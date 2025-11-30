Traffico Lazio del 30-11-2025 ore 17 | 30

luce verde Lazio Bentrovati a causa di un incidente Ci sono rallentamenti sulla Roma Napoli e tra Valmontone e la diramazione di Roma Sud verso Roma in aumento il traffico in direzione della capitale sulla diramazione Roma sud da Torrenova a raccordo è lungo la diramazione di Roma nord alla barriera di Roma nord rallentamenti e code anche sulla Pontina in direzione Roma tra Pomezia e Tor de' Cenci sul Raccordo Anulare carreggiata interna dalla Cassia alla Salaria è lungo la carreggiata esterna tratti dalla Pontina alla diramazione di Roma Sud alle 20:45 all'Olimpico il big match tra Roma e Napoli ingenti misure di sicurezza che coinvolgono una vasta area del Foro Italico l'apertura dei cancelli è prevista alle 18:15 inevitabili ripercussioni al traffico al della Vittoria al Flaminio e sulla tangenziale la Francesca Ilaria è tutto grazie per l'ascolto un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

