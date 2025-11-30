luce verde Lazio Bentrovati traffico nel complesso scorrevole su rete viaria del territorio nazionale Attenzione però la nebbia segnalate in banchi sulla A1 Roma Napoli tra Pontecorvo e San Vittore 20 di oggi come gli domenica agevolati dal fermo dei mezzi pesanti lo stop delle 9 e si protrarrà fino alle 22 di questa sera Salve casi autorizzati dalla legge piuttosto basse temperature è possibile mettersi in faccia ti soprattutto su strade interne di montagna in vigore dal 15 novembre su Molte strade autostrade del territorio nazionale l'obbligo di viaggiare con pneumatici invernali o muniti di catene da neve a bordo l'obbligo resterà in vigore fino al 15 aprile Indipendentemente dalle condizioni del tempo trasporto pubblico per lavori sulla linea C della metropolitana sospesa la circolazione dei treni tra giardinetti e Pantano disposte lateralmente Forse con autobus dal signor palazzi e tutto a più tardi un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 30-11-2025 ore 09:30