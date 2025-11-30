Traffico Lazio del 30-11-2025 ore 09 | 30
luce verde Lazio Bentrovati traffico nel complesso scorrevole su rete viaria del territorio nazionale Attenzione però la nebbia segnalate in banchi sulla A1 Roma Napoli tra Pontecorvo e San Vittore 20 di oggi come gli domenica agevolati dal fermo dei mezzi pesanti lo stop delle 9 e si protrarrà fino alle 22 di questa sera Salve casi autorizzati dalla legge piuttosto basse temperature è possibile mettersi in faccia ti soprattutto su strade interne di montagna in vigore dal 15 novembre su Molte strade autostrade del territorio nazionale l'obbligo di viaggiare con pneumatici invernali o muniti di catene da neve a bordo l'obbligo resterà in vigore fino al 15 aprile Indipendentemente dalle condizioni del tempo trasporto pubblico per lavori sulla linea C della metropolitana sospesa la circolazione dei treni tra giardinetti e Pantano disposte lateralmente Forse con autobus dal signor palazzi e tutto a più tardi un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Altre letture consigliate
#Maltempo #Lazio, nubifragio a #Roma: traffico in tilt | VIDEO - facebook.com Vai su Facebook
? #Lazio vs #Lecce #23novembre ore 18:00 #StadioOlimpico ?particolare disciplina di traffico nell'area del #ForoItalico shorturl.at/8kF48 @WazeLazio #viabiliLAZ Vai su X
Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-11-2025 ore 08:25 - Astral infomobilità buona domenica e Ben ritrovati dalle situazioni di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione momento priva di ... Riporta romadailynews.it
Traffico Lazio del 29-11-2025 ore 17:30 - luce verde Lazio Buonasera Bentrovati non molto al traffico registrato in queste ore sulla rete viaria laziale più intenso sulle strade dell' ... Si legge su romadailynews.it
Traffico 28, 29 e 30 novembre 2025: le previsioni del weekend - La situazione del traffico del 28, 29 e 30 novembre 2025 con le previsioni per il weekend sulle strade e autostrade italiane. Come scrive sicurauto.it