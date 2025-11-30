Tracce di luce a Carmagnola arriva il Villaggio di Babbo Natale
La città di Carmagnola si prepara ad accendere le luci delle festività con il progetto “Tracce di Luce – 2025”. Un programma ricco e diffuso, organizzato dall'Amministrazione comunale in stretta collaborazione con la Pro Loco, l’ASCOM e diverse realtà associative, animerà il territorio dal 6. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Tracce di Luce, il Natale di Carmagnola tra spettacoli, mercati, presepi e tradizioni - facebook.com Vai su Facebook
“Milva: nuove tracce” riporta alla luce versioni ricostruite e incisioni inedite custodite per oltre 15 anni. Lucio Fabbri firma la produzione artistica, rispettando l’essenza interpretativa di Milva. Vai su X
Tracce di Luce: il Natale diffuso e luminoso a Carmagnola - Dal 6 dicembre 2025 al 7 gennaio 2026 la città accende Tracce di Luce – 2025, un programma pensato per valorizzare il territorio e creare ... mentelocale.it scrive