Tra Pirandello e thriller distopico | a Torino arriva A Mirror lo spettacolo che ha stregato il West End

Torinotoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il palcoscenico del Teatro Gioiello si prepara ad accogliere uno degli spettacoli più acclamati e discussi della scena contemporanea londinese: "A Mirror Uno spettacolo falso e NON autorizzato". Il nuovo testo dell'autrice Sam Holcroft, reduce da un enorme successo nel West End, sbarca a Torino. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

