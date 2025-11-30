Tra Pirandello e thriller distopico | a Torino arriva A Mirror lo spettacolo che ha stregato il West End
Il palcoscenico del Teatro Gioiello si prepara ad accogliere uno degli spettacoli più acclamati e discussi della scena contemporanea londinese: "A Mirror Uno spettacolo falso e NON autorizzato". Il nuovo testo dell'autrice Sam Holcroft, reduce da un enorme successo nel West End, sbarca a Torino. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
