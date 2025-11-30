Tour invernale di Splendida d' Italia ecco le vincitrici romagnole della prima selezione
La vincitrice della prima selezione del tour invernale di Splendida d'Italia è una ragazza di Ravenna, Luna Ricchi, mentre le altre tre concorrenti che sono arrivate sul podio sono tutte di Cesena: Martina Pullini, Giulia Zhou e Aurora Mongelli. La serata del concorso, che unisce una riflessione. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
