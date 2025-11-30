Torturato in carcere con lamette al volto la denuncia del padre del 14enne che ha abusato di una 12enne a Sulmona

La denuncia del padre di uno dei tre arrestati per la violenza sessuale alla 12enne di Sulmona. Il figlio è rinchiuso nel carcere romano minorile di Casal del Marmo: "Lo torturano, anche con una spazzola di ferro". 🔗 Leggi su Fanpage.it

