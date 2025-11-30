Tornano i mercatini e i laboratori natalizi a Briga Novarese

A Briga Novarese tornano i Mercatini di Natale: domenica 7 dicembre, dalle 9 le strade del centro si animeranno con tante bancarelle di artigiani, hobbisti, commercianti agroalimentari.Sarà presente un punto ristoro gestito dei volontari Aib, giochi per i più piccoli in piazza ideati dai ragazzi. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

