Torna l' allarme cimici dei letti a Parigi | la Cinémathèque chiude per un mese

Vanityfair.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A quasi due anni dalla psicosi delle cimici dei letti, l'allarme torna a rincorrersi nella capitale francese. La Cinémathèque sospende le proiezioni per 30 giorni dopo averne scoperte alcune nelle poltrone. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

torna l allarme cimici dei letti a parigi la cin233math232que chiude per un mese

© Vanityfair.it - Torna l'allarme cimici dei letti a Parigi: la Cinémathèque chiude per un mese

Argomenti simili trattati di recente

torna allarme cimici lettiParigi, torna l'allarme cimici dei letti: poltrone infestate, chiuse le sale della Cinémathèque. «Il mio amico aveva i jeans chiari e ha visto delle piccole macchie muoversi» - Lo scorso 7 novembre a Parigi una proiezione e una masterclass con 400 persone alla presenza di Sigourney Weaver. Come scrive msn.com

Parigi, torna l’incubo delle cimici dei letti. Chiuse le sale della Cinémathèque Française - La Cinémathèque Française di Parigi chiude per un mese dopo la scoperta di cimici dei letti sulle poltrone durante una proiezione. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Torna Allarme Cimici Letti