Torna la truffa del rimborso del canone Rai | ecco come smascherare le telefonate ' occulte'

Torna la truffa del rimborso del canone Rai. Nelle ultime settimane telefonate che promettono il rimborso del canone, ma che in realtà nascondono tentativi di raggiro, sono state segnalate anche a Parma e provincia. Se alcuni anni fa la truffa avveniva soprattutto tramite l'invio di una mail da. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Scopri altri approfondimenti

Questa sera alle 19:30 torna Diritto al Futuro su Canale Italia. In questa puntata affrontiamo una delle ferite più dolorose e ingiuste: una truffa subita che spezza la fiducia, svuota i risparmi e può trascinare una persona in un vortice di debiti che sembrano impo - facebook.com Vai su Facebook

Si torna a parlare dei diamanti da investimento. Nel 2014 in “Io so e ho le prove” denunciavo la truffa. Nel 2015 @Presa_Diretta di @IaconaRiccardo, con il servizio di @FedericoRuffo, portò il caso e il libro in TV, molto prima di Report come indicato da @Mila Vai su X

Torna la truffa del rimborso del canone Rai: ecco come smascherare le telefonate 'occulte' - Le chiamate arrivano da persone che si qualificano come dipendenti pubblici: come avviene il raggiro Torna la truffa del rimborso del canone Rai. Si legge su parmatoday.it

Truffa rimborso canone Rai, falsi dipendenti comunali e telefonate ingannevoli - Truffa del canone Rai tramite telefonata, cosa succede a chi risponde e come riconoscere le proposte di falso rimborso ... Riporta quifinanza.it

Canone RAI 2025 aumentato: importo, scadenza, esoneri e moduli di rimborso - Facciamo il punto su quanto previsto per il pagamento del canone Rai per il 2025, con le esenzioni previste, i moduli, le scadenze da rispettare Il canone Rai è un balzello che in Italia devono pagare ... Si legge su disabili.com