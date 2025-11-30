Torna la caccia al rendimento | i nuovi CoCo bancari a 9% sono l’affare del 2026 o la trappola perfetta?

Dopo anni di tassi a zero e di BTP che sembravano l’unico gioco in città, il mercato obbligazionario europeo ci sta regalando una sorpresa inattesa: i Contingent Convertible (AT1 o CoCo) delle grandi banche tornano a rendere tra il 7,5% e il 9,5% lordo. Parliamo di strumenti emessi da Intesa Sanpaolo, UniCredit, Santander, BNP Paribas: banche che conosciamo bene e che, per la prima volta dopo il trauma Credit Suisse del 2023, stanno inondando il mercato di nuove obbligazioni subordinate con cedole che non si vedevano da quasi un decennio. Colpa (o merito) di Basilea IV, che dal 1° gennaio 2026 imporrà requisiti di capitale più severi, e della necessità di sostituire i vecchi CoCo con contratti più “investor-friendly”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it