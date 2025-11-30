Tormenta i familiari conviventi Ventiduenne allontanato da casa

Lanazione.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Picchia e maltratta la sorella il cugino e la zia, 22enne allontana e denunciato. Gli agenti della polizia di Foligno hanno eseguito un’ ordinanza cautelare applicativa delle misure dell’ allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alle persone offese a carico di un ragazzo italiano, ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Tale misura è stata disposta dal gip del Tribunale di Spoleto all’esito degli accertamenti investigativi condotti dagli uomini del commissariato sotto il coordinamento della Procura della Repubblica spoletina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

tormenta i familiari conviventi ventiduenne allontanato da casa

© Lanazione.it - Tormenta i familiari conviventi. Ventiduenne allontanato da casa

Altri contenuti sullo stesso argomento

tormenta familiari conviventi ventiduenneTormenta i familiari conviventi. Ventiduenne allontanato da casa - Sorella, cugino e zia costretti a subire ingiurie, botte e vessazioni. Scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Tormenta Familiari Conviventi Ventiduenne