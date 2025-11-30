Torino sud linea 63 della Gtt prolungata e potenziata e capolinea unico | il percorso

Torinotoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da lunedì 1° dicembre 2025 la linea 63 adotterà un nuovo percorso circolare con capolinea unico presso il terminal di piazzale Caio Mario. “Questa modifica è pensata per ottimizzare la copertura del territorio e rispondere meglio alle esigenze della clientela”, spiegano da Gtt.Il collegamento. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

torino sud linea 63Linea 63/ GTT: nuovo percorso circolare e capolinea unico a piazzale Caio Mario - Dal 1° dicembre 2025 la linea 63/ cambia percorso: capolinea unico a Caio Mario, collegamenti potenziati con ospedali, Lingotto e zona sud di Torino ... Segnala mentelocale.it

Cambia la linea del 63 sbarrato: da domani servizio prolungato e potenziato - L'innovazione è pensata per migliorare i collegamenti con la stazione Lingotto, ma anche con la zona degli ospedali ... Da torinoggi.it

