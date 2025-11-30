Torino sud linea 63 della Gtt prolungata e potenziata e capolinea unico | il percorso
Da lunedì 1° dicembre 2025 la linea 63 adotterà un nuovo percorso circolare con capolinea unico presso il terminal di piazzale Caio Mario. “Questa modifica è pensata per ottimizzare la copertura del territorio e rispondere meglio alle esigenze della clientela”, spiegano da Gtt.Il collegamento. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Altre letture consigliate
#Torino: il #tram 3 torna in piazza #Hermada Dal 1° dicembre la linea 3 torna a raggiungere piazza Hermada con i tram, ripristinando un collegamento fondamentale per la zona orientale della città e rafforzando il sistema di trasporto su ferro come asse portan - facebook.com Vai su Facebook
Linea 63/ GTT: nuovo percorso circolare e capolinea unico a piazzale Caio Mario - Dal 1° dicembre 2025 la linea 63/ cambia percorso: capolinea unico a Caio Mario, collegamenti potenziati con ospedali, Lingotto e zona sud di Torino ... Segnala mentelocale.it
Cambia la linea del 63 sbarrato: da domani servizio prolungato e potenziato - L'innovazione è pensata per migliorare i collegamenti con la stazione Lingotto, ma anche con la zona degli ospedali ... Da torinoggi.it