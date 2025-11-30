Torino serata di musica e solidarietà al Duomo con il concerto benefico Aspettando Natale…
di Claudio Pasqua Il Duomo di Torino si è trasformato ieri in un grande abbraccio collettivo grazie al concerto benefico “Aspettando Natale.”, promosso dal Rotary Distretto 2031 guidato dal Governatore Felice Invernizzi. Una serata intensa, capace di unire musica, comunità e solidarietà in uno dei luoghi simbolo della città. Protagonisti dell’evento sono stati il Coro del Rotary Club Val Ticino di Novara, l’ Orchestra Ensemble Artessenziale, il Coro Omnia Vox, insieme alle voci degli ospiti Lorenzo Battagion, baritono, e Lorenzo Rossi. A dirigere e dare forma musicale alla serata i Maestri Diego Ragazzo e Alberto Veggiotti, con il coordinamento del coro Omnia Vox affidato a Loredana Franchini. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Questa sera al Palavela dí Torino, in occasione della serata organizzata da Club Silencio, erano presenti due star d’eccezione: Charlène Guignard e Marco Fabbri, campionissimi del pattinaggio artistico mondiale e prossimi protagonisti di Milano Cortina 2026 - facebook.com Vai su Facebook
Musica, eventi e mercatini: Torino si veste per il Natale - Dal bosco in piazzetta Reale al trasloco del presepe di Luzzati, il programma della Città per le feste si rinnova con tanti eventi diffusi ... Da msn.com
Torino Is Fantastic su Canale 5 - Gerry Scotti e Noemi conducono una serata speciale in musica dalla suggestiva Piazza Vittorio Veneto di Torino, registrata lo scorso 24 giugno, in occasione dei festeggiamenti per San Giovanni, il ... Secondo gazzetta.it
Torino festeggia San Giovanni in musica, concerto in piazza - Con 'Personale' di Mahmood si è aperto, sul palco di piazza Vittorio, il concerto per San Giovanni, 'Torino is Fantastic' che ha come main sponsor Fiat e guest star il rapper Shaggy. Lo riporta ansa.it