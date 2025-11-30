Torino serata di musica e solidarietà al Duomo con il concerto benefico Aspettando Natale…

di Claudio Pasqua Il Duomo di Torino si è trasformato ieri in un grande abbraccio collettivo grazie al concerto benefico “Aspettando Natale.”, promosso dal Rotary Distretto 2031 guidato dal Governatore Felice Invernizzi. Una serata intensa, capace di unire musica, comunità e solidarietà in uno dei luoghi simbolo della città. Protagonisti dell’evento sono stati il Coro del Rotary Club Val Ticino di Novara, l’ Orchestra Ensemble Artessenziale, il Coro Omnia Vox, insieme alle voci degli ospiti Lorenzo Battagion, baritono, e Lorenzo Rossi. A dirigere e dare forma musicale alla serata i Maestri Diego Ragazzo e Alberto Veggiotti, con il coordinamento del coro Omnia Vox affidato a Loredana Franchini. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

