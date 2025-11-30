Torino operata per un tumore al cervello in gravidanza | salvi mamma e neonato

Operata per un tumore al cervello durante la gravidanza, dà alla luce il figlio. E’ stato un intervento complesso e delicato quello effettuato alla Città della Salute di Torino che ha permesso di salvare la vita a Chiara, giovane fisioterapista di 38 anni, e il figlio, il piccolo Mattia. La donna, a metà agosto, nel pieno della sua seconda gravidanza, ha visto la sua vita cambiare all’improvviso. Alla 22ª settimana, improvvise crisi epilettiche l’hanno portata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Molinette. Lì, pochi minuti dopo i primi accertamenti, è emersa la diagnosi: un voluminoso tumore cerebrale che comprimeva profondamente i lobi frontali. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Torino, operata per un tumore al cervello in gravidanza: salvi mamma e neonato

