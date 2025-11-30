Torino operata per tumore al cervello in gravidanza | salvi mamma e neonato
Intervento complesso di tre ore presso la Città della Salute per rimuovere la massa dalla testa di una 38enne alla seconda gravidanza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
