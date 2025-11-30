Torino finisce fuori strada con l’auto e muore a 21 anni
(Adnkronos) – Incidente mortale nel torinese. Intorno alle 15 di oggi, domenica 30 novembre, un 21enne è uscito fuori strada con la propria auto ad Andiolo per motivi ancora da accertare. Il ragazzo, sbalzato fuori dall'abitacolo, ha sfondato il parabrezza ed è morto sul colpo. Sul posto l'intervento dell'elisoccorso e dei carabinieri di Piossasco. —[email protected] . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
