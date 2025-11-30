Torino Asllani fa mea culpa | il gesto e le parole dopo il rigore sbagliato col Lecce

Torino, Asllani fa mea culpa post Lecce e si assume la “responsabilità” ai microfoni dopo il triplice fischio, vediamo il gesto e le parole del 2002 Kristjan Asllani ci mette la faccia e fa un, doveroso, mea culpa. Lo Stadio Via del Mare si è rivelato (ancora una volta) un teatro degli orrori per il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Torino, Asllani fa mea culpa: il gesto e le parole dopo il rigore sbagliato col Lecce

News recenti che potrebbero piacerti

Focus sulle prestazioni di #Asllani: il metronomo albanese non riesce a dare ritmo #ToroNews #TorinoFc #Torino L'articolo completo - facebook.com Vai su Facebook

Torino, #Asllani fin qui non è riuscito a fare la differenza e deve dare di più Focus sulle prestazioni del centrocampista: il metronomo albanese non riesce a dare ritmo #ToroNews #TorinoFc #Torino L'articolo completo Vai su X

Torino, Asllani al Filadelfia | FOTO E VIDEO - I granata hanno chiuso per il suo arrivo in prestito oneroso dall’Inter a 1,5 milioni, con diritto di ... Si legge su gianlucadimarzio.com

Asllani, notte da eroe con l’Albania: ora il Torino si affida a lui - Il centrocampista ha trascinato l'Albania nella gara di ieri, ora è chiamato a prendersi la scena anche in granata. Segnala toro.it

Torino, forte interesse per Asllani dell'Inter. Le news di calciomercato - La squadra di Baroni sta cercando un nuovo tassello per il centrocampo e lo sguardo è finito sul centrocampista albanese ex Empoli. Da sport.sky.it