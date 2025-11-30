Tomori a Sky | Abbiamo sofferto insieme Lo scudetto? Ancora presto…

Inter News 24 Tomori, difensore del Milan, parla così a Sky Sport dopo la vittoria contro la Lazio per 1-0. Ecco le sue parole. Intervistato a  Sky Sport,  Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha parlato così subito dopo la vittoria dei rossoneri contro la  Lazio. Ecco, di seguito, le sue parole. Tomori dopo la vittoria contro la Lazio. Sullo scudetto.. «Loro sono una buona squadra, ci hanno messo in difficoltà. Abbiamo sofferto insieme e ci portiamo i 3 punti a casa. Il primo posto? Siamo uniti, siamo una squadra. Vogliamo continuare così. Ancora presto per pensare ad altro, pensiamo a una partita alla volta». 🔗 Leggi su Internews24.com

