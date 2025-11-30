Tomori a Sky | Abbiamo sofferto insieme Lo scudetto? Ancora presto…

Inter News 24 Tomori, difensore del Milan, parla così a Sky Sport dopo la vittoria contro la Lazio per 1-0. Ecco le sue parole. Intervistato a Sky Sport, Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha parlato così subito dopo la vittoria dei rossoneri contro la Lazio. Ecco, di seguito, le sue parole. Tomori dopo la vittoria contro la Lazio. Sullo scudetto.. «Loro sono una buona squadra, ci hanno messo in difficoltà. Abbiamo sofferto insieme e ci portiamo i 3 punti a casa. Il primo posto? Siamo uniti, siamo una squadra. Vogliamo continuare così. Ancora presto per pensare ad altro, pensiamo a una partita alla volta». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Tomori a Sky: «Abbiamo sofferto insieme. Lo scudetto? Ancora presto…»

Argomenti simili trattati di recente

“Quanto siamo Allegriani? Se si vince 1-0 vuol dire che abbiamo difeso bene”: così Tomori ? Il rossonero, assieme a Leao, è intervenuto al termine della gara contro la Lazio ai microfoni di Dazn ? #Milan #Tomori #Leao #MilanLazio Vai su X

Fikayo #Tomori ai microfoni di DAZN: "Abbiamo un buon gruppo. Stiamo lavorando per fare bene ogni partita. Questo spirito ci serve, la stagione è lunga e il campionato è duro. Per questo sono stato molto emozionato dopo il primo gol. Siamo contenti perché - facebook.com Vai su Facebook

Milan, Tomori: “”Loro sono una buona squadra. Ci hanno messo in difficoltà però abbiamo sofferto insieme e portiamo i tre punti a casa” - Lazio, nelle consuete interviste del postpartita, ha parlato il calciatore dei rossoneri Fikayo Tomori: ecco di seguito le parole. Riporta msn.com

Tomori a Sky: "È ancora presto. Siamo uniti, siamo squadra" - Fikayo Tomori, difensore rossonero che ha deciso con un assist la partita vinta dal Milan contro la Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24. Da milannews.it

SKY - Milan, Tomori: "Lazio buona squadra, ci ha messo in difficoltà, scudetto? È ancora presto" - Fikayo Tomori, difensore del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro la Lazio: "Loro sono una buona squadra, ci hanno messo in difficoltà. Da napolimagazine.com