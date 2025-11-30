Togliete i premi alla Albanese l' imbarazzo del Pd e Askatasuna | quindi oggi

- Va bene che l’assalto è avvenuto l’altro ieri e che ieri molti giornali non erano in edicola. Però l’assalto dei Pro Pal alla Stampa era anche la notizia principale di ieri per via delle assurde frasi della Albanese a cui ha fatto seguito l’intervento di Giorgia Meloni. Eppure il Corriere ha relegato il tutto in un box di prima pagina. Lo stesso dicasi per La Repubblica. Allora, signori miei: siete seri? Possibile che voi, proprio voi, che ogni tre per due ci sfracassate i cosiddetti sull’importanza della stampa libera, ora che uno dei più grandi quotidiani italiani viene preso di mira da un gruppo di violenti preferite aprire le prime pagine con l’inchiesta su Mediobanca? Suvvia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

