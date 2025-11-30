Tir carichi di cocaina autotrasportatore sloveno finisce in carcere per errore | in cella per 14 mesi Decisive le intercettazioni
PORDENONE - Quattordici mesi di custodia cautelare in carcere, nel Coroneo di Trieste, per non aver commesso il fatto. Tit Jensterle, 45 anni, è un autotrasportatore di Lubiana titolare. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
Tir carichi di cocaina, autotrasportatore sloveno finisce in carcere per errore: in cella per 14 mesi. Decisive le intercettazioni - Quattordici mesi di custodia cautelare in carcere, nel Coroneo di Trieste, per non aver commesso il fatto. Si legge su ilgazzettino.it
