l’eredità di thor nel marvel cinematic universe. Il Marvel Cinematic Universe (MCU) si appresta a concludere la propria fase attuale, portando a compimento un percorso che ha elevato Thor a uno dei personaggi più iconici e complessi dell’universo Marvel. Dalla sua prima apparizione negli anni ’60 fino alle numerose rappresentazioni cinematografiche, Thor ha rappresentato un pilastro fondamentale, incarnando la fusione tra mitologia nordica e narrazione a fumetti. La sua evoluzione ha portato a numerosi sviluppi narrativi e a un approfondimento del suo personaggio, che ha conquistato milioni di fan. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Thor e donald blake: come migliorare l’adattamento del personaggio nel marvel cinematic universe