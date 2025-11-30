Terziario Donna di Confcommercio in campo sui social contro la violenza sulle donne

Cesenatoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"La vita delle donne è un valore, difendiamola insieme. Pensa, cambia e agisci”: è questo lo slogan della campagna social che anche quest'anno Terziario Donna Confcommercio cesenate, in collegamento con Terziario donna nazionale, ha lanciato in occasione del 25 novembre, la Giornata. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Oggi a Gargonza il convegno del gruppo Terziario Donna Confcommercio - Arezzo, 28 maggio 2024 – Il fenomeno della terziarizzazione dell’economia in Italia ha creato in 28 anni, dal 1995 al 2023, quasi 3,5 milioni di posti di lavoro nel terziario di mercato (servizi meno ... Riporta lanazione.it

Confcommercio, 'alza la voce contro la violenza sulle donne' - Difendiamola insieme a voce alta": questo lo slogan della campagna social lanciata oggi da Terziario donna Confcommercio in occasione della Giornata internazionale ... ansa.it scrive

terziario donna confcommercio campoSuccesso per il primo Td talk di Terziario DonnaConfcommercio Brindisi - Si è concluso con entusiasmo e partecipazione il primo TD TALK Terziario Donna – Confcommercio Brindisi, ospitato nella splendida cornice di Tenute Rubino – Brindisi, che ha accolto i partecipanti con ... Segnala brundisium.net

Cerca Video su questo argomento: Terziario Donna Confcommercio Campo