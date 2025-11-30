Terziario Donna di Confcommercio in campo sui social contro la violenza sulle donne

"La vita delle donne è un valore, difendiamola insieme. Pensa, cambia e agisci”: è questo lo slogan della campagna social che anche quest'anno Terziario Donna Confcommercio cesenate, in collegamento con Terziario donna nazionale, ha lanciato in occasione del 25 novembre, la Giornata. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

I dati sono stati illustrati da Terziario Donna #Confcommercio Roma, nel corso dell'evento "Donne per Roma" - facebook.com Vai su Facebook

Il Presidente Lorenzo Tagliavanti è intervenuto al convegno “Donne per Roma 2025", l'appuntamento annuale di Terziario Donna Confcommercio Roma, organizzato presso la Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano e dedicato alla valorizzazione dell'impr Vai su X

Oggi a Gargonza il convegno del gruppo Terziario Donna Confcommercio - Arezzo, 28 maggio 2024 – Il fenomeno della terziarizzazione dell’economia in Italia ha creato in 28 anni, dal 1995 al 2023, quasi 3,5 milioni di posti di lavoro nel terziario di mercato (servizi meno ... Riporta lanazione.it

Confcommercio, 'alza la voce contro la violenza sulle donne' - Difendiamola insieme a voce alta": questo lo slogan della campagna social lanciata oggi da Terziario donna Confcommercio in occasione della Giornata internazionale ... ansa.it scrive

Successo per il primo Td talk di Terziario Donna – Confcommercio Brindisi - Si è concluso con entusiasmo e partecipazione il primo TD TALK Terziario Donna – Confcommercio Brindisi, ospitato nella splendida cornice di Tenute Rubino – Brindisi, che ha accolto i partecipanti con ... Segnala brundisium.net