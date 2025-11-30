Terziario Donna di Confcommercio in campo sui social contro la violenza sulle donne
"La vita delle donne è un valore, difendiamola insieme. Pensa, cambia e agisci”: è questo lo slogan della campagna social che anche quest'anno Terziario Donna Confcommercio cesenate, in collegamento con Terziario donna nazionale, ha lanciato in occasione del 25 novembre, la Giornata. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
I dati sono stati illustrati da Terziario Donna #Confcommercio Roma, nel corso dell'evento "Donne per Roma" - facebook.com Vai su Facebook
Il Presidente Lorenzo Tagliavanti è intervenuto al convegno “Donne per Roma 2025", l'appuntamento annuale di Terziario Donna Confcommercio Roma, organizzato presso la Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano e dedicato alla valorizzazione dell'impr Vai su X
Oggi a Gargonza il convegno del gruppo Terziario Donna Confcommercio - Arezzo, 28 maggio 2024 – Il fenomeno della terziarizzazione dell’economia in Italia ha creato in 28 anni, dal 1995 al 2023, quasi 3,5 milioni di posti di lavoro nel terziario di mercato (servizi meno ... Da lanazione.it
Confcommercio, 'alza la voce contro la violenza sulle donne' - Difendiamola insieme a voce alta": questo lo slogan della campagna social lanciata oggi da Terziario donna Confcommercio in occasione della Giornata internazionale ... Riporta ansa.it
Cuneo, Confcommercio contro la violenza sulle donne: fiori rossi simbolo di impegno quotidiano - Una presenza floreale a predominanza rossa, simbolo universale della lotta contro la violenza sulle donne, accoglie in questi giorni quanti accedono alle sedi delle nove Ascom territor ... Come scrive cuneocronaca.it