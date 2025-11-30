Terribile incidente auto si ribalta | morte improvvisa Anche un 14enne

Un grave incidente ha sconvolto la zona alta di via Palermo, a Catania, dove un uomo di 38 anni ha perso la vita e il figlio quattordicenne è rimasto ferito. L’episodio ha attirato l’attenzione dei residenti, richiamati dal forte impatto e dal rapido arrivo dei soccorsi. La dinamica ha subito fatto emergere la gravità dello schianto, con la vettura completamente compromessa e gli operatori sanitari impegnati nelle prime manovre di assistenza. Secondo una prima ricostruzione, l’auto condotta dal 38enne, una Smart, avrebbe urtato lo spartitraffico presente lungo la strada, perdendo in pochi istanti stabilità. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

