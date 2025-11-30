Terribile incidente auto si ribalta | morte improvvisa Anche un 14enne
Un grave incidente ha sconvolto la zona alta di via Palermo, a Catania, dove un uomo di 38 anni ha perso la vita e il figlio quattordicenne è rimasto ferito. L’episodio ha attirato l’attenzione dei residenti, richiamati dal forte impatto e dal rapido arrivo dei soccorsi. La dinamica ha subito fatto emergere la gravità dello schianto, con la vettura completamente compromessa e gli operatori sanitari impegnati nelle prime manovre di assistenza. Secondo una prima ricostruzione, l’auto condotta dal 38enne, una Smart, avrebbe urtato lo spartitraffico presente lungo la strada, perdendo in pochi istanti stabilità. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
News recenti che potrebbero piacerti
Terribile incidente sulla provinciale 235 lodigiana: autista miracolato, in ospedale con ferite non gravi Leggi tutto - facebook.com Vai su Facebook
Aleksander Aamodt Kilde torna in gara 684 giorni dopo il terribile incidente a Wengen Il norvegese ha ufficializzato la sua presenza a Copper Mountain per il Super-G di inizio stagione. Tornerà a gareggiare dopo un’assenza di quasi due anni #Sci #Ki Vai su X
Salento, incidente sulla Sp 193: auto si ribalta ma il guidatore 77enne riesce a rimetterla sulla strada - Secondo testimoni l'uomo si sarebbe liberato da solo dalla cintura di sicurezza che lo strozzava e raddrizzato l'auto. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it
Auto si ribalta sulla A21, due persone soccorse in codice giallo - Soccorsi immediati per un uomo e una donna rimasti coinvolti in un incidente autonomo sulla Torino- Secondo laprovinciacr.it
Un morto e un ferito nel terribile schianto in auto - SANTA MARIA A MONTE: Il tragico incidente è avvenuto la notte scorsa nel Pisano. Secondo toscanamedianews.it