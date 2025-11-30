I giudici non fanno sconti. Quelle opere sono "abusive" e non è possibile condonarle: troppo vicine alle mura malatestiane e al canale che arriva al porto. Così ha deciso il Tar, a cui il proprietario di un’abitazione in via Marecchia, nel borgo Sa Giuliano, aveva fatto ricorso dopo che il Comune e la Soprintendenza avevano negato la sanatoria. Il condono era stato chiesto dalla vecchia proprietaria della casa nel 1985, per poter regolarizzare il cortiletto interno, un vano a uso abitativo con attiguo bagno e infine l’utilizzo del solaio di copertura (del cortile stesso) come lastrico solare. Insomma: un piccolo terrazzo con vista sul ponte di Tiberio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Terrazzo vista ponte di Tiberio. I giudici: è abusivo, no al condono